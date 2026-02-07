Giornata contro bullismo e cyberbullismo il Garante regionale | Prevenzione

La giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo si è svolta oggi, 7 febbraio 2026, con un messaggio chiaro: serve più responsabilità da parte di tutti per fermare questi fenomeni. Il Garante regionale ha ribadito che non si può minimizzare questa realtà considerandola solo una fase di crescita. La prevenzione resta il primo passo per proteggere i giovani e contrastare i comportamenti dannosi.

La Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, osservata oggi 7 febbraio 2026, è stata l’occasione per un rinnovato appello alla responsabilità collettiva e all’urgenza di prevenire un fenomeno che, secondo quanto sottolinea l’Ufficio del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, non può essere liquidato come una semplice “fase della crescita”. L’attenzione si concentra, in particolare, sulla Calabria, dove l’Ufficio del Garante ha ribadito la necessità di costruire contesti educativi fondati sull’ascolto, sul rispetto e sulla consapevolezza delle conseguenze devastanti che il bullismo, in tutte le sue forme, può avere sulle giovani vite.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi in Italia si accende una luce contro il bullismo e il cyberbullismo.

La Calabria si mobilita contro il bullismo e il cyberbullismo.

Giornata nazionale contro il bullismo: un fenomeno che attecchisce nella solitudine delle vittimeAbbiamo seguito due iniziative organizzate in Veneto: a Venezia dalla Fondazione Libra e a Padova dall'Ordine degli Avvocati ... rainews.it

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: i dati in ItaliaNel corso del 2025, in Italia, Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratteristiche ... tg24.sky.it

Oggi, 7 febbraio è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Nel corso del 2025, in Italia, Telefono Azzurro ha gestito 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Le segnalazioni hanno riguardato prevalentemente attacchi legati alle caratte facebook

Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo: la campagna #NoBulli promossa dal @ConsiglioLazio arriva nel Liceo Sportivo #ASRoma a Trigoria Una lezione speciale per i giovani atleti e atlete delle giovanili giallorosse, con il contributo di ACN, @polizi x.com