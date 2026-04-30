Fiumicino riapre la scuola Lido del Faro | Ambienti idonei e sicuri

A Fiumicino, la scuola primaria statale Lido del Faro ha riaperto dopo le verifiche condotte dalla Asl Roma 3 e dai Carabinieri locali. Le ispezioni, svolte nei giorni scorsi, si sono concluse con esito positivo e hanno confermato che gli ambienti sono idonei e sicuri per gli studenti e il personale. La scuola aveva subito una chiusura temporanea disposta dall’amministrazione comunale, ora revocata.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – Si sono concluse con esito positivo le verifiche effettuate dalla Asl Roma 3 e dai Carabinieri di Fiumicino presso la scuola primaria statale Lido del Faro nei giorni scorsi di un provvedimento di chiusura temporanea disposto dall’Amministrazione comunale. L’ordinanza sindacale era stata adottata per consentire gli interventi di bonifica e operazioni di messa in sicurezza degli ambienti. A seguito delle attività svolte dall’Area Ambiente, i sopralluoghi hanno confermato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e ambienti salubri e accoglienti. “Abbiamo riconsegnato la scuola “chiavi in mano”– dichiara...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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