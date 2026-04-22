Fiumicino chiuse per due giorni la scuola statale Lido del Faro e la comunale Faro Incantato

A Fiumicino, le scuole Lido del Faro e Faro Incantato resteranno chiuse per due giorni, a seguito di un’ordinanza firmata dal sindaco. La decisione è stata presa per ragioni igienico-sanitarie e riguarda sia l’istituto statale che quello comunale. La misura è stata adottata per assicurare le condizioni di sicurezza e salute degli studenti e del personale scolastico. Nessun dettaglio è stato fornito sui problemi specifici che hanno portato a questa decisione.

Fiumicino, 22 aprile 2026 – Con un’apposita ordinanza sindacale, il Comune ha disposto la chiusura della Scuola Statale Lido del Faro e della Scuola dell’infanzia comunale Faro Incantato per motivi igienico-sanitari. Il provvedimento riguarda le giornate di mercoledì 22 aprile e giovedì 23 aprile, durante le quali i due plessi rimarranno chiusi. La decisione è stata assunta dall’amministrazione comunale proprio per far fronte a esigenze di carattere igienico-sanitario, come indicato nell’ordinanza. In mattinata, sul caso erano intervenuti i consiglieri di opposizione, che avevano diffuso una nota parlando di una situazione segnalata da numerosi genitori e confermata, spiegano, da una circolare della scuola Lido del Faro, che condivide la struttura di competenza comunale con la scuola dell’infanzia Faro Incantato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fiumicino, Tavoli del Porto chiede la rimozione del muro al Vecchio FaroFiumicino, 22 aprile 2026 – “Abbiamo inviato ieri una lettera ufficiale alla Fiumicino Waterfront per sollecitare la rimozione del muro in cemento... Fiumicino, escavi e ripascimento al Porticciolo del Faro: ecco il pianoFiumicino, 19 marzo 2026 – Trenta giorni per restituire il mare a chi lo vive quotidianamente, tra precisione satellitare e ingegneria idraulica.