Il 22 aprile il Comune di Fiumicino ha deciso di chiudere la scuola Lido del Faro a causa di un rischio sanitario. La struttura rimarrà chiusa almeno fino al completamento delle operazioni di sanificazione, che sono programmate tra il 23 e il 24 aprile. La decisione è stata presa in via precauzionale e non sono stati segnalati altri dettagli in merito alla situazione.

? Cosa sapere Il Comune di Fiumicino ha chiuso la scuola Lido del Faro il 22 aprile.. Sono previste sessioni di sanificazione profonda tra il 23 e il 24 aprile.. L’ordinanza sindacale del 22 aprile ha disposto la chiusura temporanea della scuola Lido del Faro a Costa per far fronte a un rischio igienico-sanitario accertato, attivando immediatamente i protocolli di bonifica degli ambienti. La vicenda, che ha coinvolto la comunità scolastica e le famiglie del quartiere, si inserisce in un percorso di gestione dell’emergenza iniziato il 16 aprile, quando è giunta la segnalazione da parte dell’istituto. Dopo i sopralluoghi effettuati dagli enti preposti per verificare lo stato dei locali, l’amministrazione ha proceduto con le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale e degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza scuola Lido del Faro: chiusa per rischio sanitario

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