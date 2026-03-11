Alla d' Annunzio parte il master in Business Crisis and Innovation Management dedicato alla memoria di Sergio Marchionne
L'università degli studi Gabriele d’Annunzio ha avviato un master in “Business Crisis and Innovation Management” dedicato alla memoria di Sergio Marchionne. Il percorso si svolge nel dipartimento di studi e vede la collaborazione del dirigente Francesco Di Salvatore. La formazione si rivolge a professionisti interessati a sviluppare competenze nella gestione delle crisi aziendali e nell’innovazione. La prima sessione si terrà a breve presso la sede dell’ateneo.
