Fiumicino cani nelle aree pubbliche | guinzaglio museruola e obbligo di raccolta delle deiezioni

A Fiumicino sono state introdotte nuove regole per i proprietari di cani che si trovano nelle aree pubbliche. L’ordinanza, firmata dal sindaco, stabilisce l’obbligo di usare il guinzaglio, di mettere la museruola se necessario e di raccogliere le deiezioni degli animali. Queste norme sono state adottate per garantire maggiore sicurezza e igiene negli spazi condivisi da cittadini e animali.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – Il sindaco Mario Baccini ha emanato una nuova ordinanza per disciplinare la corretta detenzione e conduzione dei cani nelle aree pubbliche del territorio comunale. Il provvedimento richiama e ribadisce norme già previste dalla legislazione nazionale, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro urbano e tutela degli animali. L’ordinanza stabilisce innanzitutto l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, con una lunghezza non superiore a 1,50 metri, durante la conduzione dei cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Restano escluse le aree per cani individuate dall’Amministrazione comunale. Il...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Livorno, obbligo di rimuovere con acqua la pipì dei cani in aree pubbliche e private: l'ordinanza del sindacoChi conduce i propri cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico avrà l'obbligo di rimuove con dell'acqua le deiezioni liquide. Pitbull aggressivo, ordinanza comunale al proprietario: “Il cane va tenuto con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici”Carmignano (Prato), 16 febbraio 2026 – Il Comune di Carmignano (Prato) ha notificato un’ordinanza al proprietario di un pitbull aggressivo: il cane... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuove regole per i cani nel comune di Fiumicino dopo il caso di Dodo; Comune di Fiumicino contro l'abbandono di rifiuti, nuovo canale per le segnalazioni: protagonisti i cittadini; Golden Retriever in aeroporto a Milano Malpensa con Hertz; Oasi WWF vicino Roma: quattro aree naturali nel Lazio da visitare. Fiumicino, cani nelle aree pubbliche: guinzaglio, museruola e obbligo di raccolta delle deiezioniFiumicino, 30 aprile 2026 – Il sindaco Mario Baccini ha emanato una nuova ordinanza per disciplinare la corretta detenzione e conduzione dei cani nelle aree pubbliche del territorio comunale. Il ... ilfaroonline.it Nuove regole per i cani nel comune di Fiumicino dopo il caso di DodoIl comportamento dei cani negli spazi pubblici e la responsabilità di chi li accompagna diventano il fulcro della nuova ordinanza del Comune di Fiumicino. Non si tratta di un semplice aggiornamento no ... msn.com la Repubblica. . Una balenottera comune è stata avvistata a poche miglia dalla costa di Roma, tra Ostia e Fiumicino. La prima segnalazione è arrivata domenica da alcuni pescatori ricreativi, seguita lunedì dalla conferma del gruppo di ricerca sui cetacei dell’U - facebook.com facebook Taxi, a Fiumicino scatta il piano estate: nuove licenze solo per chi è già in servizio ift.tt/X349WS0 x.com