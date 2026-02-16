Pitbull aggressivo ordinanza comunale al proprietario | Il cane va tenuto con guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici

Il Comune di Carmignano ha emesso un’ordinanza dopo che un pitbull ha aggredito un passante, causando lesioni lievi. La misura impone al proprietario di tenere il cane sempre al guinzaglio e con la museruola quando si trova in spazi pubblici. Il proprietario ha ricevuto l’ordine di rispettare questa regola entro sette giorni, altrimenti rischia sanzioni. La decisione arriva dopo che il cane si era scagliato contro un’altra persona vicino al parco locale.

Carmignano (Prato), 16 febbraio 2026 – Il Comune di Carmignano (Prato) ha notificato un'ordinanza al proprietario di un pitbull aggressivo: il cane deve essere condotto al guinzaglio con museruola nei luoghi pubblici: è una delle disposizioni contenute nell'ordinanza. L'ordinanza ricalca la relazione del servizio di Igiene urbana veterinaria di Prato della Asl Toscana centro e la proposta di provvedimenti nei confronti del cane in questione e del suo proprietario, tra cui l'obbligo di stipulare un'assicurazione per danni contro terzi entro cinque giorni dalla notifica della medesima, si spiega ancora.