Fissava appuntamenti e poi rapinava brutalmente le donne | una ferita a forbiciate

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver organizzato incontri online con donne, per poi rapinarle con violenza. Secondo le indagini, la vittima veniva aggredita con strumenti contundenti e, in alcuni casi, ferita con colpi di forbice. Le autorità stanno verificando se ci siano altre persone coinvolte e se ci siano altri episodi simili collegati a questa serie di rapine.

ECCE –Fissava appuntamenti online con donne, poi le rapinava. Senza lesinare in violenza, anche estrema, pur di raggiungere l’obiettivo. Al punto che una delle vittime ci ha rimesso persino parte del lobo di un orecchio, durante una di queste feroci aggressioni. Una scia di violenza che.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tunisino prende a forbiciate una donna e una guardia giurata. Poi uccide un cane. Il solito “curriculum”: alias e precedentiUn pomeriggio di ordinaria follia ha scosso il centro di Olbia dove un 26enne origine tunisina e richiedente asilo, senza permesso di soggiorno e... Egiziano rapinava donne sole e anziane a Milano, tre colpi messi a segnoIl giovane, 26 anni, irregolare e senza fissa dimora, agiva seguendo la vittima prescelta in strada e aggredendola.