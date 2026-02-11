Tunisino prende a forbiciate una donna e una guardia giurata Poi uccide un cane Il solito curriculum | alias e precedenti

Un pomeriggio di caos in pieno centro a Olbia. Un uomo tunisino di 26 anni, senza permesso di soggiorno e con precedenti, ha iniziato a dare in testa a una donna e a una guardia giurata con delle forbici. Poi ha preso di mira un cane, uccidendolo. La scena è finita solo quando le forze dell’ordine sono intervenute e l’hanno fermato. L’uomo, noto alle autorità, ha un lungo passato di problemi, e anche questa volta si è scagliato senza motivo contro persone e animali.

Un pomeriggio di ordinaria follia ha scosso il centro di Olbia dove un 26enne origine tunisina e richiedente asilo, senza permesso di soggiorno e noto alle forze dell'ordina ha fatto scempio. Armato di forbici ha seminato il terrore ferendo una donna cinese, una guardia giurata e uccidendo un cane. La guardia giurata è finita in ospedale. Tutto è iniziato all'interno di un centro massaggi di via Dei Lidi, dove l'uomo ha colpito al collo una donna di 39 anni, di nazionalità cinese. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: le sue condizioni non sarebbero gravi e, dopo gli accertamenti, è stata dimessa.

