Fisco nel 730 precompilato in arrivo anche i dati dei bonus per lo sport dei figli

Arrivano le novità sul modello 730 precompilato. Da quest’anno, i contribuenti trovano già caricati i dati sui bonus per gli elettrodomestici efficienti e anche quelli per lo sport dei figli. L’obiettivo è semplificare la dichiarazione dei redditi e ridurre gli errori. Per il momento, però, i bonus per lo sport potrebbero arrivare solo nel 2027. La procedura si sta già preparando, e i contribuenti potranno controllare facilmente le informazioni già inserite.

Sempre più ricca. La precompilata punta ad ampliare il numero dei dati e di conseguenza a ridurre la necessità di integrazione delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni. Il cantiere è aperto e guarda già al prossimo anno. Allo studio, infatti, c’è la possibilità di accogliere anche i dati delle spese per lo sport dei figli. Un’operazione potenzialmente ad alto impatto, che potrebbe coinvolgere circa un milione di contribuenti. La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 210 euro annui sostenuta per ciascun figlio a carico tra i 5 e 18 anni per l’iscrizione e l’abbonamento presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fisco, nel 730 precompilato in arrivo anche i dati dei bonus per lo sport dei figli Approfondimenti su Fisco 730 Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli. Tra i consulenti di parte nominato anche lo psichiatra cattolico Cantelmi Fisco, il 730 nel mirino: verifiche digitali a raffica, chi rischia grosso Il Fisco rafforza i controlli con un piano di verifiche digitali più incisivo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fisco 730 Argomenti discussi: Fisco, nel 730 precompilato in arrivo anche i dati dei bonus per lo sport dei figli; Istruzioni 730: 730 precompilato, novità 2026 e scadenza; I nuovi bonus nel modello 730 precompilato 2026; Spese sanitarie 2025: come opporsi all’invio dei dati per la dichiarazione precompilata. Riforma del Fisco, dal prossimo anno 730 semplificati e precompilatiDal prossimo anno la dichiarazione dei redditi sarà più facile. Anzi, sarà quasi infallibile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato pochi minuti fa due decreti legislativi che danno il via alla ... it.blastingnews.com Fisco. In arrivo il 730 precompilato. Ma le spese sanitarie verranno incluse solo dal 2016Ieri è arrivato il secondo ok da Palazzo Chigi per il Dlgs che fissa i criteri della riforma. Dal 2015 gli italiani si troveranno davanti un modello con una parte redatta dal fisco e un’altra lasciata ... quotidianosanita.it Buongiorno, mi potreste aiutare Sto compilando l'isee precompilato, nella sezione patrimonio mobiliare, compare un mio titolo in automatico nella sezione Decurtazione Applicata, questo significa che non devo inserirlo ugualmente e manualmente nella sezi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.