Quest'anno le prenotazioni per le vacanze di Pasqua sono poche e le destinazioni preferite sembrano cambiare a causa delle tensioni attuali. Le persone scelgono con attenzione dove andare, considerando i costi e le restrizioni legate ai voli. La situazione influisce sulle mete più richieste, con alcune destinazioni che attirano meno visitatori rispetto agli anni passati.

Cesena, 18 marzo 2026 – Effetto guerra sui viaggi. La mappa delle mete turistiche si adatta alla situazione che cambia: tra rincari dei voli e destinazioni alternative. Il problema non riguarda solo chi deve partire per vacanza, ma anche chi si muove per lavoro e chi si sposta per raggiungere familiari e affetti. "C’è molta preoccupazione”. “L’effetto della guerra sulle prenotazioni dei Cesenati si sta facendo sentire – spiega Roberto Albano dell’agenzia Travel Planet –. Da parte del cliente c’è molta preoccupazione. Chi ha già prenotato una vacanza non sa se partire o meno, mentre le nuove prenotazioni sono latitanti. I Paesi del Golfo sono sconsigliati dalla Farnesina, per ora, fino a fine marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra e viaggi, quali sono le mete per Pasqua: "Prenotazioni latitanti"

Articoli correlati

Leggi anche: Quali sono le mete più sognate dagli italiani? Lo rivela la ricerca di Boscolo Viaggi

Quali sono i viaggi più belli da fare nel 2026: CNN esclude l’Italia dalle mete miglioriDall'Australia al Perù passando per la Finlandia, nell'elenco delle migliori destinazioni per i viaggi del 2026 stilato dalla CNN non c'è l'Italia.

Aggiornamenti e notizie su Guerra e viaggi quali sono le mete per...

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: dove non si può viaggiare o è sconsigliato; Guerra in Medio Oriente potrebbe favorire turismo in Italia e Spagna; Guerra e viaggi, quali sono le mete per Pasqua: Prenotazioni latitanti; Le guerre stanno condizionando il modo di viaggiare: l'elenco della Farnesina su mete sicure e a rischio.

La guerra e i viaggi, il tour operator: «Gli italiani non si fermano, cambiano destinazioni e rotte»La cancellazione di migliaia di voli tra Europa, Asia e Africa ha creato disagi nei primi giorni del conflitto, ma il mercato dei viaggi non si è fermato. L’analisi di Marco Peci, direttore commercial ... vanityfair.it

Come evitare i rincari sui voli causati dalla guerra in IranLa guerra in Iran sta avendo delle inevitabili ripercussioni sul settore travel ma è possibile servirsi di una serie di trick per evitare i rincari sui ... fanpage.it

«Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo», ha detto il presidente Donald Trump martedì mattina in una breve telefonata con il «Corriere». È il giorno dopo il rifiuto da parte di diversi Paesi europei, inclusa l’Italia, di inviare navi per contribuire - facebook.com facebook

A Nabatyeh, dove la guerra infuria, alcuni medici, infermieri, portantini persino, hanno deciso di non fuggire. Di restare a lavorare in ospedale. Sperando fosse il posto più sicuro, hanno trasferito le famiglie a viverci. Noi siamo andati a vedere. Con Ivo Bonato x.com