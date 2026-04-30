A partire dal 3 maggio, la Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze riaprono le visite guidate tematiche, offrendo ai visitatori un’opportunità di approfondimento sulla cultura ebraica. Per tutto il mese, le due strutture cittadine organizzano incontri con guide specializzate, consentendo al pubblico di conoscere meglio la storia e le tradizioni dell’ebraismo locale. L’iniziativa si inserisce nel calendario di attività culturali programmate per maggio.

Firenze, 30 aprile 2026 - Anche nel mese di maggio la Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze rinnovano l’appuntamento con le visite guidate tematiche, proponendo un nuovo calendario di incontri dedicati alla scoperta della cultura ebraica. Cinque appuntamenti, in programma dal 3 al 31 maggio, offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi in un patrimonio ricco di storia, simboli e tradizioni, attraverso percorsi accessibili e coinvolgenti, pensati anche per famiglie e bambini. Il ciclo di visite si apre e si sviluppa attorno a un duplice filone: da un lato la visita generale alla Sinagoga e al Museo, dall’altro approfondimenti tematici dedicati ai momenti fondamentali della vita ebraica e agli oggetti rituali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, tornano le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico: si parte il 3 maggio

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