firenze ripartono le visite guidate alla sinagoga e al museo ebraico

A partire dall’8 marzo 2026, le visite guidate alla Sinagoga e al museo ebraico di Firenze riprendono dopo una sospensione. Le strutture sono aperte al pubblico e organizzano percorsi guidati per permettere ai visitatori di esplorare gli spazi e conoscere meglio la storia e l’arte dell’edificio. Le visite sono disponibili su prenotazione e si svolgono durante i giorni lavorativi.

Firenze, 8 marzo 2026 - Con l'arrivo della primavera, la Sinagoga e il museo ebraico di Firenze propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche che accompagneranno il pubblico nei mesi di marzo e aprile alla scoperta della storia, delle tradizioni e delle ricorrenze dell'ebraismo, intrecciandole con la vicenda culturale e sociale della città di Firenze. Un calendario ricco e variegato, realizzato in collaborazione con Opera Laboratori, pensato per offrire ogni settimana uno sguardo diverso su un patrimonio antico e sempre attuale. Le visite prendono avvio dal racconto delle grandi festività del calendario ebraico. Domenica 8 marzo alle...