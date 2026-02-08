Firenze tornano le visite alla scoperta della Sinagoga e del museo ebraico

Firenze torna ad aprire le porte alla sua Sinagoga e al Museo Ebraico. Per tutto febbraio, ogni domenica, gruppi di visitatori potranno scoprire le bellezze e le storie di questa comunità attraverso visite guidate tematiche. L’iniziativa, organizzata con Opera Laboratori, permette di conoscere meglio l’arte, la cultura e le tradizioni ebraiche, in un percorso che svela aspetti spesso poco noti della città.

Firenze, 8 febbraio 2026 - La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite guidate tematiche, che per tutte le domeniche di febbraio accompagnerà il pubblico in un viaggio tra arte, storia e tradizione ebraica. Un'occasione per scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi e simbolici della città, conoscere la storia della comunità ebraica fiorentina e approfondire i significati culturali e spirituali che la Sinagoga racchiude. Quattro giornate dal 1° febbraio al 22 febbraio 2026 su differenti focus in attesa di nuove possibilità di visita previste per marzo.

