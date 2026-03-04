A Firenze, il 23 marzo alle 21 presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi’, si terrà un concerto dedicato allo Stabat Mater di Rossini. L’evento vedrà la partecipazione di un ensemble da camera, con soli, coro e orchestra, in un adattamento realizzato dal maestro Renato Insinna. La serata si svolgerà in via Ferdinando Paoletti 36.

Firenze, 4 marzo 2026 – Lunedì 23 marzo alle ore 21 presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi’ (via Ferdinando Paoletti 36) si terrà la rappresentazione dello Stabat Mater, per soli, coro e orchestra in un adattamento per ensemble da camera realizzato dal maestro Renato Insinna. Solisti di canto: soprano Anastassiya Kozhukharova, contralto Ramona Peter, il tenore Leonardo Sgroi, basso Romano Martinuzzi. Coro Harmonia Cantata, direttore Raffaele Puccianti, ensemble strumentale 'I solisti fiorentini', direttore Ladislau Petru Horvath. Gioachino Rossini, meglio noto come compositore di commedie brillanti e commoventi tragedie, compose lo Stabat Mater verso la fine della sua carriera, dopo aver smesso di comporre opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a Montughi

