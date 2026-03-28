Firenze concerto nel segno di Beethoven Bartók e Franck al teatro Niccolini

Domenica 29 marzo alle 19 si terrà un concerto al Teatro Niccolini di Firenze. Sul palco saliranno il violinista Veronika Eberle e il pianista Dénes Várjon, che interpreteranno brani di Beethoven, Bartók e Franck. La serata prevede l'esecuzione della Sonata n. e altre composizioni, con ingresso aperto al pubblico.

Firenze, 28 marzo 2026 - Domenica 29 marzo, alle ore 19, al Teatro Niccolini, Veronika Eberle al violino e Dénes Várjon al pianoforte eseguiranno la Sonata n. 9 in la magg. op.47 "a Kreutzer" di Beethoven, la Rapsodia n. 1 in si min. op. 79 di Bartók e la Sonata in la magg. di Franck. Il talento straordinario di Veronika Eberle, unito alla sua maturità e padronanza musicale, è stato riconosciuto da alcune delle più prestigiose orchestre, sale da concerto e festival internazionali. A soli 16 anni, presentata da sir Simon Rattle, eseguì il Concerto per violino di Beethoven con i Berliner Philharmoniker in una gremita Salzburg Festspielhaus nell’ambito del Festival di Salisburgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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