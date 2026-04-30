A Firenze, nel corso di meno di un mese, sono state commesse cinque rapine che presentano caratteristiche simili: i responsabili hanno sempre indossato volti travisati e impugnato coltelli da cucina. Le rapine si sono concentrate su negozi di quartiere di piccole dimensioni, e le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato in relazione a questi episodi. Le indagini continuano per chiarire eventuali collegamenti tra i fatti.

Firenze, 30 aprile 2026 - Cinque rapine in meno di un mese, tutte con lo stesso copione: volto travisato, coltello da cucina e obiettivi scelti tra piccoli negozi di quartiere. È questo il dettaglio più inquietante emerso dall’indagine che ha portato la polizia di stato a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 34 anni, ritenuto responsabile di una serie di colpi messi a segno tra febbraio e marzo a Firenze. Il provvedimento, emesso dal gip del tribunale su richiesta della procura, arriva a chiusura di un’attività investigativa condotta dalla squadra mobile che ha permesso di ricostruire un vero e proprio schema ripetuto nel tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, cinque rapine in meno di un mese: in manette

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