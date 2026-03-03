Rapine improprie e lesioni personali | tre persone in manette a Verona nel fine settimana

Nel fine settimana a Verona, la polizia di Stato ha arrestato tre persone. Due sono state fermate con l’accusa di rapina impropria, mentre una terza è stata arrestata per lesioni personali pluraggravate. Le operazioni sono state condotte durante i controlli di routine in diverse zone della città. Nessun dettaglio sulle modalità degli episodi o sull’identità degli arrestati.

Due furti finiti male in altrettanti negozi di abbigliamento del centro e un violento alterco avvenuto in un locale di Veronetta, hanno tenuto impegnati gli agenti delle volanti nel weekend Sono tre le persone finite in manette per mano della polizia di Stato di Verona nel corso del weekend: due con l'accusa di rapina impropria e una per lesioni personali pluriaggravate. Nel primo episodio è stato fermato un cittadino tunisino di 21 anni, dopo essere stato intercettato dagli agenti delle Volanti sabato pomeriggio, intorno alle 14, nei pressi di un negozio di abbigliamento di via Mazzini. Durante un ordinario servizio di controllo, i...

