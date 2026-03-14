Da Sanremo a Firenze Luchè in concerto al Mandela Forum

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luchè si esibirà in concerto al Mandela Forum di Firenze durante il suo tour, dopo aver partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”. La data è fissata per il 14 marzo 2026 e rappresenta una tappa importante del suo tour, che segue l’esperienza sul palco del Teatro Ariston. La tournée proseguirà con altre tappe in diverse città italiane.

Firenze, 14 marzo 2026 – Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano “Labirinto”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, Luchè torna live con tutta la sua potenza per il suo attesissimo Luchè Arena Tour. Partito con il tutto esaurito al Palazzo dello Sport di Roma, il nuovo capitolo live approda martedì 17 marzo al Mandela Forum di Firenze. I biglietti (da 39 a 75 euro) sono disponibili online sul sito ufficiale bitconcerti.it, su ticketone.it, su vivoconcerti.com oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804). A conferma del fortissimo legame tra l’artista e il suo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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