Firenze allarme bomba vicino alla sinagoga Ma nel pacco sospetto ci sono batterie abbandonate

A Firenze, nel pomeriggio di ieri, è stato segnalato un pacco sospetto abbandonato tra piazza D’Azeglio e via della Colonna, nei pressi della sinagoga di via Farini. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla bonifica dell’area, dove sono state trovate batterie abbandonate all’interno del pacco. Nessuna esplosivo è stato rinvenuto e le operazioni di messa in sicurezza sono terminate senza ulteriori conseguenze.

Firenze, 30 aprile 2026 – Un pacco sospetto, abbandonato all’angolo tra piazza D’Azeglio e via della Colonna, ha fatto scattare l’allarme bomba nel tardo pomeriggio di ieri, alla luce anche della vicinanza con la sinagoga di via Farini. https:www.lanazione.itfirenzecronacafalso-allarme-bomba-a-firenze-lintervento-degli-artificieri-dxb5yxoa Ma l’involucro sospetto, all’esito dell’intervento degli artificieri dei carabinieri, si è rivelato un pacco di batterie abbandonate. Tuttavia, per consentire l’intervento in sicurezza da parte dei reparti speciali dell’Arma, l’area è stata transennata, sono state chiuse alcune strade intorno a piazza D’Azeglio, i frequentatori sono stati precauzionalmente allontanati e, nel corso dell’intervento, erano presenti anche squadre dei vigili del fuoco, posizionate proprio in via Farini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, allarme bomba vicino alla sinagoga. Ma nel pacco sospetto ci sono batterie abbandonate Notizie correlate Pacco sospetto alla DHL, intervengono gli artificieri: era un falso allarme bombaPacco sospetto presso la sede della DHL nella zona industriale di Catania fa scattare l'allarme bomba durante le operazioni di smistamento. Olimpiadi Cortina: falso allarme per un pacco sospetto, scattano protocolli sicurezza e evacuazione in corso Italia.Cortina d’Ampezzo è stata teatro di un momento di tensione questo sabato 14 febbraio 2026, durante le Olimpiadi invernali. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Allarme bomba in piazza d'Azeglio, delimitata la zona. Gli artificieri fanno brillare una scatola; Educatore dà l’allarme Cocaina e tre coltelli nel Cas all’Osmannoro Arrestato un 17enne. Falso allarme bomba in piazza D'Azeglio: area evacuata per un pacco sospettoSi trattava di un falso allarme bomba quello scattato oggi pomeriggio nel centro di Firenze, in piazza d'Azeglio, a pochi metri di distanza dalla ... gonews.it Allarme bomba in piazza d'Azeglio, delimitata la zona. Gli artificieri fanno brillare una scatolaAllarme bomba, poi rientrato, in piazza d'Azeglio a Firenze. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, è scattato un allarme bomba per una scatola sospetta su un lato della piazza. Dalla scatola ... 055firenze.it La piazza di Firenze per la Global Sumud Flotilla, iniziative simili nelle piazze di tante città italiane dopo quanto successo stanotte nelle acque internazionali vicine alla Grecia. "È stata l'ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele, qualcos - facebook.com facebook I 90 anni di Zubin Mehta. Il coro canta “tanti auguri”, l’ovazione del Maggio: dieci minuti di applausi / VIDEO #Firenze @maggiomusicale x.com