Firenze allarme bomba vicino alla sinagoga Ma nel pacco sospetto ci sono batterie abbandonate

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, nel pomeriggio di ieri, è stato segnalato un pacco sospetto abbandonato tra piazza D’Azeglio e via della Colonna, nei pressi della sinagoga di via Farini. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla bonifica dell’area, dove sono state trovate batterie abbandonate all’interno del pacco. Nessuna esplosivo è stato rinvenuto e le operazioni di messa in sicurezza sono terminate senza ulteriori conseguenze.

Firenze, 30 aprile 2026 – Un pacco sospetto, abbandonato all’angolo tra piazza D’Azeglio e via della Colonna, ha fatto scattare l’allarme bomba nel tardo pomeriggio di ieri, alla luce anche della vicinanza con la sinagoga di via Farini. https:www.lanazione.itfirenzecronacafalso-allarme-bomba-a-firenze-lintervento-degli-artificieri-dxb5yxoa Ma l’involucro sospetto, all’esito dell’intervento degli artificieri dei carabinieri, si è rivelato un pacco di batterie abbandonate. Tuttavia, per consentire l’intervento in sicurezza da parte dei reparti speciali dell’Arma, l’area è stata transennata, sono state chiuse alcune strade intorno a piazza D’Azeglio, i frequentatori sono stati precauzionalmente allontanati e, nel corso dell’intervento, erano presenti anche squadre dei vigili del fuoco, posizionate proprio in via Farini.🔗 Leggi su Lanazione.it

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