Olimpiadi Cortina | falso allarme per un pacco sospetto scattano protocolli sicurezza e evacuazione in corso Italia

A Cortina, un pacco abbandonato ha generato un falso allarme durante le Olimpiadi, portando all’attivazione immediata delle misure di sicurezza e all’evacuazione di alcune zone di Corso Italia. La paura è cresciuta quando i responsabili hanno trovato il pacco sospetto vicino a un punto di ristoro, ma le autorità hanno confermato che si trattava di un allarme senza reale pericolo. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, mentre le forze dell’ordine controllavano l’area e verificavano la natura del pacco.

Cortina, Olimpiadi in allerta: paura per un pacco abbandonato, subito scattato il protocollo di sicurezza. Cortina d'Ampezzo è stata teatro di un momento di tensione questo sabato 14 febbraio 2026, durante le Olimpiadi invernali. L'allarme è scattato intorno alle 17:00 per una valigetta sospetta abbandonata in corso Italia, una delle vie più centrali della città. Artificieri e unità cinofile sono intervenute immediatamente, evacuando l'area e accertando che si trattava di un falso allarme: un oggetto dimenticato, ma sufficiente a mettere in moto le procedure di sicurezza previste per un evento di portata olimpica. Cortina, allarme bomba durante le Olimpiadi: artificieri e cinofili in corso Italia per una valigetta abbandonataCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Allarme bomba a Cortina d'Ampezzo. In una giornata clou per la località dolomitica, nel pieno svolgimento delle Olimpiadi invernali, basta ...