Pacco sospetto alla DHL intervengono gli artificieri | era un falso allarme bomba

Un pacco sospetto è stato segnalato presso la sede di una compagnia di spedizioni nella zona industriale di Catania, provocando l’intervento delle forze specializzate. Gli artificieri sono arrivati sul posto per verificare l’oggetto, che si è rivelato un falso allarme bomba. La situazione è tornata alla normalità dopo le ispezioni, senza che si siano verificati danni o conseguenze.