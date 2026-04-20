Pacco sospetto alla DHL intervengono gli artificieri | era un falso allarme bomba
Un pacco sospetto è stato segnalato presso la sede di una compagnia di spedizioni nella zona industriale di Catania, provocando l’intervento delle forze specializzate. Gli artificieri sono arrivati sul posto per verificare l’oggetto, che si è rivelato un falso allarme bomba. La situazione è tornata alla normalità dopo le ispezioni, senza che si siano verificati danni o conseguenze.
Pacco sospetto presso la sede della DHL nella zona industriale di Catania fa scattare l'allarme bomba durante le operazioni di smistamento. Sul posto è intervenuta la polizia. Richiesto l'intervento anche degli artificieri. Dopo aver isolato l’area e messo in sicurezza i dipendenti, gli.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Allarme sicurezza vicino a Palazzo Chigi: intervengono gli artificieri per un trolley sospetto
Trovano un trolley abbandonato davanti a Palazzo Chigi, scatta l’allarme bomba: tensione alle stelle, intervengono gli artificieriGli artificieri stanno intervenendo per un trolley abbandonato a Largo Chigi, a Roma, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo dove...