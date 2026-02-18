kean non convocato dalla fiorentina per la conference league il motivo

Moise Kean non è stato chiamato dalla Fiorentina per la partita di Conference League contro lo Jagiellonia. La scelta deriva dalla recente decisione del tecnico di non inserirlo nella rosa per questa trasferta, probabilmente per ragioni tattiche o di forma fisica. Kean, che ha giocato spesso quest’anno, si trova così fuori dalla lista ufficiale. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte offensive della squadra in questa sfida europea. La partita si svolgerà domani in Polonia.

Moise Kean non fa parte della lista dei convocati della Fiorentina per la trasferta di Conference League contro lo Jagiellonia. Kean non convocato dalla Fiorentina per la Conference League (Ansa Foto) – calciomercato.it Questo l’elenco completo dei calciatori chiamati da Vanoli che, oltre all’attaccante della nazionale italiana, ha deciso di lasciare a casa anche De Gea e Dodò: Leonardelli, Lezzerini, Magalotti; Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Sadotti; Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Deli, Bonanno; Braschi, Harrison, Piccoli, Bertolini. Una scelta, quella di Paolo Vanoli, mirata a preservare diversi big in vista della partita di campionato che vedrà i viola affrontare il Pisa in quella che sarà una vera e propria sfida salvezza con i nerazzurri che saranno all’ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

