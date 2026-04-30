Fiocco azzurro in alta quota | donna partorisce su un aeroplano

Durante un volo di ITA Airways partito da Dakar e diretto a Roma Fiumicino, una donna incinta di sette mesi ha dato alla luce un bambino circa un’ora dopo il decollo. L’evento si è verificato a bordo dell’aeromobile, secondo quanto riportato dalla compagnia sui social media. La nascita è avvenuta in alta quota e il bambino è stato subito assistito dal personale di bordo.

Fiocco azzurro in alta quota. Un lieto e inatteso evento ha rallegrato la giornata di ITA Airways. Come scrivono sulla pagina Instagram della compagnia aerea, sul volo AZ855 partito da Dakar la scorsa notte e diretto a Roma Fiumicino, dopo un’ora dal decollo una donna incinta di sette mesi ha.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate I fratelli trentini Curzel tornano su Dmax con “Falegnami ad alta quota”Al via la quinta stagione di “Falegnami ad alta quota” che andrà in onda ogni mercoledì alle 21:15 a partire dall’11 marzo su DMAX. WWE: Fiocco azzurro per Montez Ford e Bianca BelairL’annuncio in quel di WrestleMania 42 ha colto tutti di sorpresa: la E-S-T della WWE Bianca Belair, assente dalle scene da ormai un anno, non è stata...