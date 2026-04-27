Durante WrestleMania 42 è stato annunciato un lieto evento: Bianca Belair, una delle protagoniste più note della WWE, e Montez Ford sono diventati genitori di un bambino. La wrestler, che non si vedeva in azione da circa un anno, non è tornata sul ring solo a causa di un infortunio. La notizia del loro bebé ha suscitato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori.

L’ annuncio in quel di WrestleMania 42 ha colto tutti di sorpresa: la E-S-T della WWE Bianca Belair, assente dalle scene da ormai un anno, non è stata lontana dal ring solo per infortunio. Lo è stata (e lo sarà ancora) perché incinta. Se per la ex campionessa si tratta del primo figlio non è lo stesso per Montez Ford, che ha avuto due figli nella precedente relazione (e che Bianca adora come se fossero suoi figli, come da lei stessa dichiarato nel reality Love & WWE. Ma quando si tratta di gravidanze, spesso la domanda centrale è una: il nascituro sarà maschio o femmina? Bianca Belair aspetta un piccolo Ford. La conferma arriva da un video girato nel backstage di WrestleMania 42 a Las Vegas e reso pubblico recentemente, dove la EST ha risposto positivamente a chi le chiedeva se aspettasse un maschietto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Fiocco azzurro per Montez Ford e Bianca Belair

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