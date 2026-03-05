I fratelli trentini Curzel tornano su Dmax con Falegnami ad alta quota

Da mercoledì 11 marzo, alle 21:15, torna su DMAX la quinta stagione di “Falegnami ad alta quota”, il programma che segue i fratelli trentini Curzel mentre lavorano in ambienti di montagna. La trasmissione, che andrà in onda ogni settimana, mostra le sfide e le tecniche dei falegnami impegnati in cantieri a quote elevate.

Al via la quinta stagione di “Falegnami ad alta quota” che andrà in onda ogni mercoledì alle 21:15 a partire dall’11 marzo su DMAX. Per dieci nuove puntate i fratelli trentini Curzel, protagonisti del programma, incanteranno il pubblico mostrando i luoghi più impervi del Trentino ed esibendosi nei cantieri cosiddetti “inaccessibili”. Tra i luoghi mostrati in questa nuova stagione troveremo la Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa a quota 4.554 metri, il rifugio che sostituirà l’ex bivacco Linge nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio e il rifugio Europa in Val di Vizze, al confine tra Italia ed Austria. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

