Finge di essere un poliziotto e truffa una 90enne di Trastevere | bottino da oltre 120mila euro

Un giovane ha truffato una donna di 90 anni nel quartiere di Trastevere, fingendosi un ufficiale di polizia. Dopo averla tenuta al telefono, ha mandato un complice a casa sua, riuscendo a svaligiare la cassaforte e i gioielli per un valore superiore ai 120mila euro. L’arresto del sospettato è stato effettuato durante le indagini, che hanno ricostruito i due passaggi necessari per mettere a segno il colpo.

La tiene al telefono e manda un complice a casa: arrestato un giovane. Due passaggi per svuotare cassaforte e gioielli nel cuore di Trastevere per oltre 120mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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