Si finge poliziotto e truffa un anziano per 700mila euro

Un uomo si è spacciato da poliziotto per ingannare un anziano e ottenere 700mila euro. La truffa, avvenuta a Vicenza, ha coinvolto il malvivente che ha convinto la vittima a consegnargli il denaro con promesse fasulle. Questa mattina, gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza hanno intercettato e arrestato il truffatore a Giugliano in Campania. L’uomo aveva già riscosso parte del denaro e tentava di fuggire quando è stato fermato. La vicenda si inserisce in una serie di truffe simili in tutta Italia.

Gli agenti della Squadra Mobile di Vicenza hanno fermato questa mattina a Giugliano in Campania il responsabile di una truffa a un anziano per un totale di quasi 700mila euro. La vicenda risale allo scorso ottobre, quando il presunto truffatore e un complice non ancora identificato si sono presentati nel negozio di un 94enne, una filatelia del centro di Vicenza molto nota, fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine. I due finti pubblici ufficiali, esibendo un falso contrassegno identificativo, sono riusciti a ingannare l'anziano titolare. Quest'ultimo, credendo di dover eseguire un ordine legittimo dell'Autorità, ha aperto la cassaforte del negozio e consegnato ai due uomini l'intero contenuto della stessa, con anche numerose monete antiche di pregio e di altissimo valore economico, stimabile in settecentomila euro.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Si finge poliziotto e truffa l’anziano di 86 anni: arrestato dopo un controllo della Polfer Leggi anche: Truffa l’anziano titolare di un negozio per 700mila euro: un fermo a Giugliano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Polcenigo, si finge poliziotto e truffa un’anziana: rubati 1200 euro; Somministrano super alcolici ai minorenni, dipendente durante il controllo si finge un cliente: locale chiuso 15 giorni; Loschiavo fuori dal minestrone politico: prima le persone e la città; Vota mia figlia al concorso di ballo e così i truffatori si impossessano dei profili Whatsapp. Si finge la figlia e parla di un bimbo ferito: tentata truffa telefonica a Settimo TorineseUna voce al telefono annuncia un incidente e chiede soldi per evitare l’arresto. L’anziana resta lucida e smaschera l’inganno. Nel Torinese casi simili si moltiplicano ... giornalelavoce.it A Latina raffica di truffe, l’ultima da 40mila euro a un 85enne. Allarme della QuesturaLATINA – Si fingono poliziotti e riescono a truffare un uomo di 85 anni di Latina, nello stesso modo in cui pochi giorni fa a Fondi sono state truffate mamma e figlia conviventi. Al telefono è stata l ... radioluna.it Torna nella Marca l'allarme della truffa dell'incidente. Lo schema è fisso: arriva una telefonata, con una persona che si finge carabiniere o poliziotto, e dice che un familiare è stato coinvolto in un incidente o ne è la causa. E chiede soldi, mentre in sottofond - facebook.com facebook Si finge poliziotto e tenta la truffa a un’anziana: smascherato e denunciato x.com