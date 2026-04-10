Dopo più di quattro ore di incontro, gli uffici Mediaset di Cologno Monzese sono rimasti avvolti in un silenzio che ha lasciato intendere l’importanza della discussione. Tra i partecipanti, il vicepresidente del partito di centrodestra ha incontrato i rappresentanti dell’alleanza politica, confermando la fiducia rinnovata verso la leadership. Nessun dettaglio sulle decisioni prese è stato reso pubblico, ma l’atmosfera suggerisce un momento di consolidamento interno.

Milano, 10 aprile 2026 – Il silenzio che avvolge gli uffici Mediaset di Cologno Monzese, dopo oltre quattro ore di vertice, è carico di elettricità. Quando Antonio Tajani varca la soglia d’uscita per riprendere la strada verso Roma, il comunicato ufficiale di Forza Italia che segue a stretto giro è un capolavoro di diplomazia politica: si parla di «visione unitaria», «clima di grande cordialità» e «piena sintonia» con la famiglia Berlusconi. Ma la realtà che filtra dai corridoi del potere azzurro racconta una storia diversa, fatta di una ristrutturazione profonda che parte dal cuore pulsante del partito. Il faccia a faccia con Marina e Pier... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il futuro di Forza Italia. Tajani dai Berlusconi. “Fiducia rinnovata”

Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Tajani e Letta: “Rinnovata fiducia al segretario”Si è chiuso dopo oltre quattro ore il pranzo traMarina BerlusconieAntonio Tajaninella sede di Mediaset a Cologno Monzese.

Tajani dai Berlusconi, rinnovata fiducia e visione unitariaAGI - Il segretario FI, Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Milano Marina e Piersilvio Berlusconi.

Temi più discussi: Tutte le grane di Forza Italia: Barelli, Martusciello, D’Attis, i congressi, le tessere e i territori; Forza Italia, Costa in pole per capogruppo Camera: verso incontro Tajani-Marina Berlusconi; Vertice Tajani-Marina Berlusconi, si decide il futuro di Forza Italia. Che cosa bolle in pentola; Schillaci in fuga dai meloniani, l’ipotesi Forza Italia.

Il futuro di Forza Italia. Tajani dai Berlusconi. Fiducia rinnovataIl faccia a faccia di 4 ore a Cologno Monzese alla presenza di Gianni Letta. Poi la nota: Piena sintonia e visione unitaria. Il nodo è ancora Barelli ... quotidiano.net

Antonio Tajani incassa la fiducia di Marina e Pier Silvio Berlusconi, quali nodi restano in Forza ItaliaIl segretario di Forza Italia ha incontrato i figli di Silvio Berlusconi per parlare del futuro del partito Forza Italia, è emersa una visione unitaria ... virgilio.it

Forza Italia al bivio: vertice a Cologno, la famiglia Berlusconi chiama a rapporto Tajani Quattro ore di faccia a faccia negli uffici Mediaset. Dopo il flop del referendum sulla giustizia, Marina e Pier Silvio chiedono "volti nuovi" per salvare il partito azzurro Leggi l’ - facebook.com facebook

Forza Italia: un partito con veri e propri proprietari che convocano il "gestore" quando non sono contenti di come va l'impresa. Un "partito impresa" a tutti gli effetti. Difficile pensare a casi analoghi in Europa e incredibile che in Italia non ci si faccia più caso. x.com