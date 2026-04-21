Fine vita nel Lazio | parte la sfida per sbloccare i diritti civili

Il 21 aprile, l’associazione Luca Coscioni ha avviato una campagna di raccolta firme nel Lazio per chiedere norme più chiare e uniformi sul suicidio medicalmente assistito. L’obiettivo è di raggiungere 10 mila adesioni. La proposta riguarda l’introduzione di procedure specifiche e trasparenti per affrontare le questioni legate al fine vita, con l’intento di ottenere un cambiamento nelle leggi regionali.

L’associazione Luca Coscioni avvia questo 21 aprile una raccolta firme per ottenere procedure uniformi e chiare sul suicidio medicalmente assistito, puntando a raggiungere un obiettivo di 10mila adesioni. L’iniziativa mira a sbloccare la proposta di legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito, ferma nelle stanze della Regione Lazio da tre anni. Tre anni di stallo tra le istituzioni regionali e il diritto al fine vita. Il percorso legislativo legato alla proposta presentata dalle opposizioni di centrosinistra non ha trovato spazio nelle commissioni competenti fin dal 2023. Il blocco amministrativo persiste nonostante le pressioni esercitate dalla maggioranza guidata da Rocca, che l’anno scorso ha ignorato le proteste sollevate dai consiglieri contrari all’immobilismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fine vita nel Lazio: parte la sfida per sbloccare i diritti civili Notizie correlate Al Circolo SMS di Rifredi l'evento “Fine vita, 10 anni di diritti”, incontro decennale per la legge sul fine vitaSabato 14 Marzo 2026, ore 15:00 - Sala Chalet SMS di Rifredi, Via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze: il comitato cittadino di Possibile Firenze... Apple Pie Arcigay Avellino su adozioni e unioni civili: la sfida dei diritti in ItaliaLa questione del riconoscimento della possibilità di adottare a coppie unite civilmente torna al centro del dibattito giuridico e sociale in Italia. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Suicidio assistito, legge arenata da tre anni. Nel Lazio parte una raccolta firme; Suicidio assistito, dopo ‘Serena’ secondo caso in Lombardia; Fine vita: archiviato il caso Sibilla Barbieri per Cappato, Parpaglioni e Perduca; ‘Nel tepore del ballo’, a Jesolo il re-innamoramento della vita secondo Avati. L'Espresso. . Roberto è l’ennesima vittima dell’assenza di una legge sul fine vita in Italia. Affetto da un tumore cerebrale che potrebbe causargli un ictus da un momento all’altro, al secondo diniego da parte della sua Asl in Veneto si è rivolto al tribunale. L’azie - facebook.com facebook Veicoli a fine vita: cosa cambia tra auto elettriche e tradizionali Dalle batterie al #riciclo dei materiali, il tema è centrale per una mobilità davvero sostenibile. #AutoElettriche #MobilitàSostenibile x.com