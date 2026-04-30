fine vita al via la nuova raccolta di firme per una legge regionale

È partita una nuova raccolta di firme a livello regionale per una legge sul fine vita. Tra i sostenitori si evidenzia come alcune persone si trovino in condizioni di sofferenza insopportabile e irreversibile, e che spesso il diritto ad avere assistenza in questi casi venga ostacolato, lasciando molte di loro in condizioni di lunga attesa. La proposta mira a regolamentare meglio queste situazioni e garantire un percorso più chiaro per chi si trova in questa condizione.

«Ci sono persone in condizioni di sofferenza insopportabile, irreversibile, che hanno già diritto ad essere aiutate a morire, ma spesso questo diritto è boicottato e sabotato tanto da tenerle mesi e mesi, in alcuni casi anche anni, a sopportare quella condizione come una tortura». Lo ha detto ieri Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, durante l'incontro per l'avvio della raccolta firme per la proposta di legge regionale «Liberi Subito». Da sette anni il suicidio assistito è legale in Italia: 15 le persone che lo hanno ottenuto, 5 delle quali negli ultimi 4 mesi. L'obiettivo ora è raggiungere cinquemila firme entro settembre, per sollecitare il Consiglio regionale ad adottare regole certe sull'accesso alla procedura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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MilanoToday. . Di @giampaolomannu | Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni ha presentato, mercoledì 29 aprile, l’iniziativa popolare per una legge regionale sul fine vita che rispetti la sentenza della Consulta (secondo cui la materia è di competenza r - facebook.com facebook

Se oggi in Italia abbiamo fatto dei passi avanti sul fine vita, è grazie a chi ha trasformato la propria sofferenza in un’iniziativa civile. Ora però tocca al Parlamento. Serve una legge per mettere nero su bianco ciò che la Corte ha già stabilito ed evitare attese inco x.com