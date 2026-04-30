Finanziamenti agevolati per imprenditori agricoli | 120 milioni col bando Generazione Terra

È stato annunciato il nuovo bando “Generazione Terra” da parte di Ismea, con una dotazione complessiva di 120 milioni di euro. L’obiettivo del bando è offrire finanziamenti agevolati agli imprenditori agricoli, al fine di favorire il ricambio generazionale nel settore. La pubblicazione del bando rappresenta un passo concreto per sostenere le nuove imprese agricole e favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mondo rurale.

È stato pubblicato da Ismea il bando “Generazione Terra”, che con una dotazione finanziaria complessiva di 120 milioni di euro vuole incentivare il ricambio generazionale nel mondo dell’agricoltura. L’iniziativa, infatti, è strutturata per sostenere i giovani operatori e favorire sia la nascita di nuove realtà imprenditoriali che il potenziamento di quelle già attive sul mercato, attraverso l’accesso a finanziamenti agevolati per l’acquisto di terreni agricoli. Generazione Terra, chi sono i beneficiari del bando Ismea. Generazione Terra si rivolge a tre categorie distinte di beneficiari, accomunate dal limite di età e dalla qualifica professionale, ovvero: giovani imprenditori agricoli (under 41) già attivi che intendono ampliare la superficie della propria azienda o consolidare il patrimonio fondiario;.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Finanziamenti agevolati per imprenditori agricoli: 120 milioni col bando Generazione Terra Notizie correlate Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliPiù risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare... Leggi anche: La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli: in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Terreni agricoli ai giovani under 41: al via il bando per gli incentivi. Ecco come fare; Come ottenere il bonus agricoltura 2026: quali aiuti e bandi attivi; Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti; Generazione Terra ISMEA 2026: domande fino al 19 giugno. Ricambio generazionale in agricoltura: arriva il bando Generazione Terra 2026Olbia. Contributi in Agricoltura, arriva Generazione Terra 2026:Il finanziamento fino al 100% per acquistare terreni agricoli.Domande aperte dal 22 ... olbia.it Giovani e agricoltura, al via il bando Generazione Terra da 120 milioni per acquistare terreniÈ ufficialmente aperta la finestra per accedere a Generazione Terra, la misura promossa da che mette sul piatto 120 milioni di euro ... ilcrivello.it (Agen Food) - Roma, 28 apr. - "Confeuro accoglie con soddisfazione l'apertura del bando "Generazione Terra" promossa da Ismea, che per l'anno in corso mette a disposizione 120 milioni di euro destinati all'acquisto di terreni da parte dei giovani imprenditori - facebook.com facebook Generazione Terra ISMEA, bando 2026 aperto: acquisto agevolato di terreni agricoli • Generazione Terra ISMEA 2026: finanziamento fino al 100% per acquistare terreni agricoli. Domande aperte dal 22 aprile al 19 giugno per giovani under 41. x.com