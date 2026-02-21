La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli | in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro

La Regione ha deciso di aumentare i fondi destinati ai giovani imprenditori agricoli, dopo aver riscontrato un calo delle nuove iscrizioni nelle aziende agricole. Per questo, è stato annunciato un nuovo bando da 28 milioni di euro, con l’obiettivo di incentivare i giovani a investire nel settore e favorire il ricambio generazionale. La misura punta anche a migliorare le condizioni di chi già lavora nei campi, rendendo più competitiva l’intera filiera agroalimentare regionale.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. Le risorse rientrano nella programmazione regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027 Più risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. La Regione Emilia-Romagna mette in campo altri 28 milioni di euro con un nuovo bando, in uscita nelle prossime settimane, per promuovere l’insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e a consolidare il percorso di rinnovamento del settore. L’obiettivo è accompagnare l’ingresso di nuove competenze, stimolare lo sviluppo imprenditoriale e rafforzare la capacità del sistema produttivo regionale di innovare, crescere e affrontare le sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, valorizzando al tempo stesso il ruolo strategico delle nuove generazioni per il futuro dell’agricoltura emiliano-romagnola.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliIl governo ha aperto un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli, dopo aver constatato il calo di nuove iscrizioni tra i giovani del settore.

Giovani agricoltori, un nuovo bando da 28 milioni di euroIl governo ha annunciato un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani agricoltori, in risposta alla difficoltà di trovare nuovi imprenditori nel settore.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.