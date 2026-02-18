Agricoltura nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoli

Il governo ha aperto un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli, dopo aver constatato il calo di nuove iscrizioni tra i giovani del settore. La misura mira a incentivare l’ingresso di nuove leve in campagna, offrendo finanziamenti per l’acquisto di terreni e attrezzature. I fondi saranno distribuiti attraverso contributi a fondo perduto e prestiti agevolati, con l’obiettivo di rendere più accessibile l’avvio di una attività agricola.

Più risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. La Regione Emilia-Romagna mette in campo altri 28 milioni di euro con un nuovo bando, in uscita nelle prossime settimane, per promuovere l'insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e a consolidare il percorso di rinnovamento del settore. Le risorse del nuovo bando rientrano nella programmazione dello Sviluppo rurale 2023-2027, che prevede una dotazione complessiva di 100 milioni di euro destinata al ricambio generazionale, di cui 60 milioni riservati al primo insediamento, con l'obiettivo di favorire l'ingresso di oltre 1.