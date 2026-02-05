Il Bisceglie ha vinto la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza Calcio sconfitto in finale il Taranto

Il Bisceglie conquista la finale della Coppa Italia di Eccellenza battendo il Taranto 1-0 nel ritorno della sfida. La rete di Citro nel primo tempo basta ai padroni di casa per vincere la partita e pareggiare il risultato dell’andata, quando gli ionici avevano vinto 2-1. Ora il Bisceglie si prepara a questa finale con il morale alto.

Bisceglie-Taranto 1-0 (rete di Citro nel primo tempo) nel ritorno della finale. All’andata avevano vinto gli ionici per 2-1. Quel gol in trasferta ha dato, nel doppio confronto, la vittoria al Bisceglie che dunque vince la Coppa Italia di Eccellenza pugliese e va alle fasi nazionali. La squadra vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza viene promossa in serie D.         L'articolo Il Bisceglie ha vinto la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza Calcio, sconfitto in finale il Taranto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

