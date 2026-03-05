Coppa Italia Eccellenza andata dei quarti di finale Nobili e Carta gol ma poi Nibbiano rimonta

Nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, la squadra di casa segna due gol con Nobili e Carta, mentre il Nibbiano risponde con un gol di Gallo. La gara si conclude con un punteggio di 2-2, dopo una fase di rimonta del Nibbiano, che ha pareggiato nel secondo tempo. Entrambe le formazioni scendono in campo con diversi titolari e cambi durante il match.