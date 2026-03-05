Coppa Italia Eccellenza andata dei quarti di finale Nobili e Carta gol ma poi Nibbiano rimonta
Nella partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, la squadra di casa segna due gol con Nobili e Carta, mentre il Nibbiano risponde con un gol di Gallo. La gara si conclude con un punteggio di 2-2, dopo una fase di rimonta del Nibbiano, che ha pareggiato nel secondo tempo. Entrambe le formazioni scendono in campo con diversi titolari e cambi durante il match.
GALLO 2 NIBBIANO & VALTIDONE 2 GALLO: Bellucci, Fabbri, Notariale, Mistura, Nobili, Carta, Peroni (40’ st Camilloni), Procacci (13’ st Torelli), Bardeggia (35’ st Broso), Magnanelli, Sollaku (13’ st Buonavoglia). All. Magi NIBBIANO & VALTIDONE: Serena, Setti (14’ st Fogliazza), Vecchi, Alcibiade (36’ st Hasanaj), Ranelli, Boccenti, Piscicelli (40’ st Tambussi), Ababio, Spaviero, Carrasco Nunez (28’ st Minasola), Bassoli (14’ st Lancellotti). All. Rastelli Arbitro: Sivilli di Chieti Reti: 17’ pt Nobili, 26’ pt (rig). Carta, 24’ st Fogliazza, 38’ st Minasola Note: Spettatori 350 circa; amm. Mistura, Ababio, Vecchi, 44’ espulso Ababio per somma di ammonizioni, 49’ st espulso Magi dalla panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Coppa Italia Eccellenza: Narnese sconfitta a domicilio. I romagnoli del Nibbiano Valtidone i prossimi avversari. Squillo di Bardeggia e la K Sport vola ai quarti di finaleNARNESE 0 K SPORT MONTECCHIO GALLO 1 NARNESE (4-3-3): Bracaj, Perugini (38’st Rossi L.
Coppa Italia Women, l’Inter vince l’andata dei quarti di finale contro la Ternana: il resoconto del matchCalciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico:...
Coppa Italia Eccellenza: l’Alessandria espugna anche Gorizia, 2-0 alla JuventinaGORIZIA - L’Alessandria Calcio non conosce ostacoli. Nella gara d’andata dei quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza, i Grigi ... radiogold.it
Coppa Italia, per il Nibbiano pari in rimonta sul campo del Montecchio GalloPareggio in rimonta per il Nibbiano&Valtidone, che nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza recupera due reti al ... piacenzasera.it
