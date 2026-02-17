Verso Pistoiese-Ancona finale di Coppa Italia Mister Maurizi | Evento unico da vivere appieno e onorare col massimo impegno

L’allenatore Maurizi ha annunciato che la finale di Coppa Italia tra Pistoiese e Ancona rappresenta un’occasione speciale, invitando la squadra a affrontarla con tutto l’impegno possibile. La partita si avvicina e gli appassionati dorici sono pronti a sostenere la loro squadra, che attualmente guida il girone F di Serie D. La città si prepara a vivere un momento importante, con i tifosi già in fermento per sostenere i loro beniamini in questa sfida decisiva.

ANCONA - Volge al termine l'attesa per gli sportivi dorici e per un'Ancona attualmente al primo posto nel girone F di Serie D, ora proiettata verso il doppio confronto di finale della coppa di Categoria. Si comincia domani, mercoledì 18 febbraio, alle 17,30 al "Melani" sul campo della Pistoiese per la gara di andata, con il ritorno fissato al "Del Conero" sabato 7 marzo. «È un avvenimento credo unico – dichiara il mister biancorosso, Agenore Maurizi - perché come tutte le manifestazioni episodiche, non credo che si verifichino molte volte nella vita. È da valutare come una cosa rara che vale la pena viverla e godersela.