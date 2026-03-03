Coppa Italia l’accesso alla finale vale 2 milioni | dati anche sulla vittoria della competizione

Nella semifinale di Coppa Italia, le squadre che si contendono l'accesso alla finale conquistano anche un premio di due milioni di euro. La partita non riguarda solo la conquista del passaggio alla fase finale, ma comporta anche un rilevante ritorno economico per le società coinvolte. La vittoria nella competizione porta con sé benefici finanziari oltre alla possibilità di competere per il titolo.

Coppa Italia. La semifinale di Coppa Italia non mette in palio soltanto il prestigio sportivo e l’accesso all’ultimo atto del torneo, ma anche un tesoretto economico di rilievo. La doppia sfida tra Como e Inter vale infatti almeno 1,9 milioni di euro aggiuntivi per chi riuscirà a staccare il pass per la finale. Secondo quanto evidenziato da Calcio & Finanza, le quattro semifinaliste hanno già incassato 2,7 milioni di euro grazie al percorso compiuto nella competizione. Il superamento del turno garantirebbe un ulteriore premio economico, portando il totale potenziale a 4,6 milioni per la finalista. L’aspetto finanziario diventa ancora più interessante considerando l’eventuale vittoria del trofeo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

