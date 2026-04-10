Sinner stremato a Monte Carlo mentre gioca con Machac pensa a chiedere | Chi ha vinto di là?

Durante gli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner si trovava ancora in campo con Machac quando, visibilmente stanco, ha chiesto chi avesse vinto in un'altra partita. Il giocatore italiano, reduce da un calo di energie, stava affrontando il match con fatica, ma già si concentrava sulle sfide successive, in particolare sui quarti di finale in programma il giorno seguente.

Jannik Sinner era ancora in campo con Machac negli ottavi del torneo di Monte Carlo, match che lo ha visto in difficoltà per un calo di forze, ma già pensava ai quarti di finale del giorno dopo. Un video lo mostra chiedere al suo team chi avesse vinto tra Auger-Aliassime e Ruud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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