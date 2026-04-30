Fils realizza di dover giocare contro Sinner e | scoppia la risata nervosa

Arthur Fils ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Madrid dopo aver eliminato Jiri Lehecka, e ora si appresta a sfidare Jannik Sinner. La sua vittoria lo ha portato a confrontarsi con uno dei favoriti del torneo, in una partita che si preannuncia molto combattuta. Prima di affrontare l'avversario, Fils ha sorriso nervosamente, consapevole della sfida imminente.

Arthur Fils vola in semifinale al Masters 1000 di Madrid dopo aver battuto Jiri Lehecka e si prepara alla sfida contro Jannik Sinner. Il francese riconosce la forza del numero uno al mondo, reduce da una straordinaria striscia di vittorie nei Masters 1000, e definisce il match “una sfida davvero interessante”, soprattutto sulla terra battuta. Sarà il secondo confronto tra i due, dopo il precedente vinto da Sinner nel 2023.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fils realizza di dover giocare contro Sinner e...: scoppia la risata nervosa Notizie correlate LIVE Alle 16 Sinner-Jodar: in palio la semifinale di Madrid contro Fils o LeheckaL'azzurro, numero 1 del ranking Atp e reduce da 20 vittorie di fila, giocherà nel primo pomeriggio la sfida con lo spagnolo per conquistare il... Sinner quando gioca a Madrid? La semifinale contro Fils o Lehecka: orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner si sbarazza anche del talentuoso gioiello spagnolo Rafael Jodar e stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Madrid.