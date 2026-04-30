Filobus due nuove linee e più respiro per gli autisti | Roma aspetta il via libera di Ansfisa

A Roma il Comune ha presentato due nuove linee di filobus, portando il totale a cinque. La proposta mira a potenziare il servizio di trasporto pubblico e a offrire maggiori margini di manovra ai conducenti. La strada per l’adozione definitiva passa attraverso il via libera di Ansfisa, l’autorità competente in materia di sicurezza e sicurezza sul lavoro. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane.

Due nuove linee in aggiunta alle tre già esistenti. Una scelta che arriva per migliorare il trasporto pubblico e, allo stesso tempo, il lavoro degli autisti. Atac è in attesa del via libera di Ansfisa per attivare i filobus lungo le direttrici 72 Laurentina – Trigoria e 73 Agricoltura – Trigoria.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Gli esperti mettono il focus sulla boxe: nuove linee guida per gli sportivi diabetici Leggi anche: Poli invernali, via libera della giunta ai contributi straordinari: due linee di finanziamento per l’Appennino e l’Amiata Contenuti di approfondimento Si parla di: Genovesa, stazione e stadio: Verona verso l'attivazione del filobus. Ferrari: Miglioriamo il trasporto pubblico; Filobus verso l'attivazione del primo lotto, Amt3 presenta la variante per avviare il servizio a sud della città. Filobus, Amt3 presenta la variante: come cambierà la mobilità a sudIl progetto del nuovo filobus a Verona entra in una fase operativa: la Giunta ha dato il via libera all'istanza di verifica ambientale ... veronaoggi.it