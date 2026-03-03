Poli invernali via libera della giunta ai contributi straordinari | due linee di finanziamento per l’Appennino e l’Amiata

La giunta regionale ha approvato due linee di finanziamento per il settore turistico montano, destinando contributi straordinari all’Appennino e all’Amiata. Questi interventi mirano a sostenere le attività invernali e le strutture legate alle vacanze sulla neve, con l’obiettivo di rafforzare il comparto e favorire lo sviluppo delle zone interessate. La misura sarà accessibile alle imprese e agli operatori del settore.

Stanziati 1,5 milioni di euro. Sviluppo Toscana gestirà soldi pubblici verso comuni montani provvisti d'impianti innevati: obiettivo rilanciare il turismo FIRENZE – L'amministrazione regionale interviene a supporto del comparto turistico montano con un nuovo strumento di agevolazione finanziaria. La Giunta ha formalmente approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione, prevista nelle prossime settimane, di un bando da 1,5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi straordinari. L'operazione, la cui gestione operativa sarà affidata alla società in house Sviluppo Toscana, si rivolge agli enti locali impegnati nell'amministrazione dei poli sciistici territoriali.