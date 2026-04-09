Aprile al Cinema Solaris si presenta con una serie di proiezioni dedicate a registi di fama internazionale. La programmazione include film di diversi generi e periodi, offrendo agli spettatori l'opportunità di assistere a opere di grande rilievo nel panorama cinematografico. La rassegna si rivolge a un pubblico desideroso di approfondire la conoscenza del cinema attraverso visioni che spaziano tra classici e produzioni contemporanee.

Aprile si preannuncia come un mese ricco di appuntamenti imperdibili al Cinema Solaris, che si conferma ancora una volta un punto di riferimento per chi ama vivere il cinema non solo come intrattenimento, ma come esperienza condivisa, culturale e profondamente umana. Si parte giovedì 10 aprile alle ore 19 con un evento speciale che vedrà la presenza in sala del cast e del regista di Lo Chiamava Rock & Roll, diretto da Saverio Smeriglio. Il film racconta la storia di Mauro (Andrea Montovoli), un uomo segnato da un grave incidente che lo ha reso invalido e privo di speranza. L’incontro con Federico (Federico Richard Villa), giovane affetto da atassia, riaccende in lui una scintilla di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grandi registi al Solaris, un mese da vedere

Ci credi? Questi grandi registi non sono mai stati nominati agli Oscar in carrieraAlzare al cielo la statuetta dorata è il sogno di ogni filmmaker, ma la storia del cinema ci insegna che il talento puro e il riconoscimento...

5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di febbraioL’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento.

Ancient Mysteries That Still Haunt Historians | Bedtime History