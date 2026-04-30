La stagione ‘Ravenna Musica’ dell’associazione Mariani si avvia al suo penultimo concerto, con la Filarmonica Marchigiana protagonista. Dopo aver ospitato pianisti, solisti e orchestre di rilievo nazionale, il prossimo appuntamento presenta un programma che spazia tra le composizioni di Beethoven e Glass. La manifestazione si svolge a Ravenna, attirando un pubblico appassionato di musica classica e contemporanea.

Dopo aver portato in scena pianisti e solisti nonché orchestre tra le migliori in Italia, la stagione ’Ravenna Musica’ dell’associazione Mariani giunge al suo penultimo appuntamento. Alle 21 di stasera sul palco del teatro Alighieri di Ravenna si allineeranno i componenti dell’ Orchestra Filarmonica Marchigiana e sul podio salirà a dirigerli Luigi Piovano, primo violoncello solista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e molto attivo anche nella direzione d’orchestra. Al pianoforte, nella prima parte, prenderà posto il pianista Marco Scolastra, nato a Foligno nel 1969, che vanta una brillante carriera che coniuga una rigorosa formazione accademica con un’ampia esperienza concertistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filarmonica Marchigiana fra Beethoven e Glass

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