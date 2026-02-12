Filarmonica Laudamo musica classica con il concerto del Quartetto Eos

Domenica 15 febbraio alle ore 18, nell'Auditorium del Palacultura di Messina, in collaborazione con "Le Dimore Del Quartetto" e "Amur" si terrà il prossimo appuntamento con la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo, che vedrà protagonista il "Quartetto Eos" composto da Sarah Jégou-Sageman (violino), Giacomo del Papa (violino), Alessandro Acqui (viola), Silvia Ancarani(violoncello). Musiche di Janácek, Schubert. Il Quartetto Eos, formato da musicisti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, nasce nel 2016 e si afferma subito in concorsi internazionali. Nel 2018 vince il Premio Farulli assegnato dalla Critica musicale italiana nell'ambito del Premio Franco Abbiati, nel 2019 l'International Chamber Music Competition "Anton Rubinstein" di Düsseldorf, nel 2020 il Primo Premio all'Orpheus Chamber Music Competition di Winterthur, nel 2024 il Premio Speciale all'International String Quartet Competition "Paolo Borciani" di Reggio Emilia e il Primo Premio al Concorso Amur "Nuovi Talenti" di Milano.

