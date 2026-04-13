Presidenza Figc 18 le preferenze della Lega Serie A per Malagò Lazio e Verona non lo appoggiano

Durante l'assemblea dei club di calcio italiano svoltasi a Milano, sono state espresse 18 preferenze a favore di Malagò per la presidenza della Figc. La maggioranza dei club si è espressa a suo favore, mentre Lazio e Verona hanno manifestato il loro dissenso. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle principali squadre del campionato nazionale, con decisioni che riguardano il processo di scelta del nuovo presidente.

È iniziata a Milano l'assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini, la prima dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio per la terza volta e le conseguenti dimissioni del presidente della Figc Gabriele Gravina. All'ordine del giorno c'è l'appoggio della Serie A a Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e numero 1 della Fondazione Milano Cortina, come candidato per la presidenza della Figc. Malagò avrebbe già l'appoggio di buona parte dei club (18 preferenze), a partire dalle big del nord. Non hanno votato il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello del Verona Italo Zanzi non perché contrari al nome di Malagò, ma critici sul metodo (si sarebbe dovuto discutere prima del programma e poi dei candidati).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Presidenza Figc, 18 le preferenze della Lega Serie A per Malagò. Lazio e Verona non lo appoggiano Presidenza Figc, 18 le preferenze della Lega Serie A per Malagò. Contrari Lazio e VeronaÈ iniziata a Milano l'assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini, la prima dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio per... La Lega Serie A lancia Malagò presidente della Figc, 18 sì: contrari solo Lazio e VeronaDiciotto sì per Giovanni Malagò candidato presidente della Federcalcio: è quanto emerge dell’Assemblea della Lega Serie A in corso, secondo...