Nuova giornata di incontri oggi per i due (quasi) candidati alla presidenza Figc in vista delle elezioni del 22 giugno. Oggi è il turno delle componenti tecniche della Federazione, quindi Assocalciatori e Assoallenatori. Intorno alle 11, negli uffici romani dell’Aic, è arrivato Giovanni Malagò, alle 15.30 sarà il turno di Giancarlo Abete. “Sono state due ore di incontro in cui abbiamo parlato di tanti temi, mi hanno fatto presente le loro istanze e le loro problematiche, che si uniscono a quelle delle altre componenti. Mi sono documentato, credo che debbano fare, la prossima settimana, un direttivo e delle riflessioni. Lo spirito...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malagò dopo l'incontro con Aic e Aiac: "Spirito propositivo". Nel pomeriggio tocca ad Abete

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