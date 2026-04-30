FIGC addio commissario | Malagò in corsa verso la presidenza

La FIGC ha annunciato la fine del commissariamento, con il governo che ha archiviato questa fase e fissato le elezioni per il 22 giugno. Il presidente del CONI ha manifestato l'interesse di candidarsi alla presidenza, mentre il ministro per lo sport ha confermato l'inizio delle consultazioni elettorali. La decisione di terminare il commissariamento segna un passo importante nel processo di rinnovamento della federazione calcistica italiana.

? Cosa sapere Fazzolari archivia il commissariamento Figc e fissa le nuove consultazioni elettorali al 22 giugno.. Malagò punta alla presidenza con un consenso stimato al 54% tra i sindacati.. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari ha ufficialmente archiviato la possibilità di un commissariamento della Figc, aprendo la strada alle nuove consultazioni elettorali previste per il 22 giugno prossimo. La decisione politica, emersa ieri con l’intervento di Fazzolari, pone fine a una stagione di incertezza istituzionale, pur sottolineando come il sistema calcistico necessiti di una trasformazione profonda. Il cerchio si chiuderà oggi al Senato, dove il ministro per lo sport Andrea Abodi affronterà il question time, definendo i contorni normativi di questa nuova fase.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FIGC, addio commissario: Malagò in corsa verso la presidenza Notizie correlate Passo indietro per Galliani, Malagò il primo nome per la corsa alla presidenza della FIGCNegli ultimi giorni era circolato il nome diAdriano Gallianicome possibile nuovo presidente della FIGC. Leggi anche: FIGC, corsa alla presidenza: Malagò in pole, ma spunta anche Abete Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Milan, quel filo che va da Malagò a Rabiot passando per Allegri: pericolo addio per il francese legato alle sorti della Figc; Calcio italiano commissariato dalla politica? Spunta un nome gradito al governo, è corsa contro il tempo prima della nomina di Malagò. Figc, il doppio blitz della politica per commissariarla dopo l'inchiesta sugli arbitri. Legge e pressioni sul Coni, i nomi di Mezzaroma e MornatiTutto dipende dall'evolversi dell'inchiesta sugli arbitri, ma c'è anche il piano B con un decreto legge. Abete e Malagò si oppongono ... corriere.it Rocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposteIl caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC. fanpage.it FIGC: Voi siete per Malagò o commissariamento - facebook.com facebook La ricetta di José Mourinho per il calcio italiano: «Malagò in FIGC e Allegri in Nazionale». Il tecnico portoghese, sempre più vicino al ritorno al Real Madrid, ha parlato anche di Mondiali, senza dimenticare il suo passato in Italia con Inter e Roma x.com