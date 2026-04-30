‘Fiera di Maggio’ | tre giorni di festa intrattenimento e convivialità Il programma

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, Piazza Augusto Pola sarà al centro di tre giorni di festeggiamenti con la ‘Fiera di Maggio’. L’evento, che si svolge ogni anno, prevede momenti di intrattenimento, convivialità e diverse attività per i visitatori. La manifestazione si svolge nella piazza principale del paese e coinvolge la comunità locale e i visitatori, offrendo un’occasione di incontro e svago durante il fine settimana.

Tre giorni di festa, intrattenimento e convivialità animeranno San Carlo in occasione della tradizionale ‘Fiera di Maggio’, in programma venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 in Piazza Augusto Pola. L’evento, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Terre del Reno e con il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate La Funtana in Festa: in programma tre giorni fra tradizione, musica e convivialitàDall'1 al 3 maggio, a San Giuseppe di Comacchio, si terrà ‘La Funtana in Festa’, tre giornate dedicate a tradizione, musica e convivialità. Approvata la Fiera Antiquaria di tre giorni a MaggioTutti i membri della giunta presenti oggi per l'approvazione della Fiera Antiquaria di tre giorni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fiera di Maggio a Borghetto, si alza il sipario tra degustazioni e show cooking; Dicomano, torna la storica Fiera di Maggio: tre giorni di eventi, sapori e tradizioni dall’8 al 10 maggio; Fiera di Santa Croce, domenica 3 maggio 100 bancarelle in centro storico / Notizie / Novità / Homepage; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival. Fiera di Maggio a Schiavonea, tutto pronto per l’edizione 2026 sul lungomareSabato 2 e domenica 3 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi del Mezzogiorno. Nuova logistica per i lavori in corso e area bimbi dedicata ... cosenzachannel.it Fiera di Maggio a Schiavonea: 400 anni di storia tornano in piazzaTutto pronto per la Fiera di Maggio 2026. Sabato 2 e domenica 3 maggio l'evento che unisce tradizione e commercio. Nuova logistica per i lavori pubblici e aree bimbi dedicate. cosenzapost.it Priocca in festa: domenica 3 maggio torna la Fiera di Primavera e del Vino Nuovo - facebook.com facebook