Nuovo appuntamento con i Calici di Storia a porta Sant’Andrea

Arezzo, 4 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con i “ Calici di Storia” a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. Giovedì 5 marzo, dalle ore 19.30, nella sede di via delle Gagliarde sarà la Tenuta La Cella a proporre una degustazione dei suoi vini, accompagnati da taglieri di affettati e rigatoni alla carbonara. A seguire, dalle 21.15 si terrà la conferenza di Santino Gallorini su una delle più singolari pagine della millenaria storia di Arezzo, “Il Viva Maria: fatti, antefatti e conseguenze”. L’ingresso è libero mentre le consumazioni sono a pagamento. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 26 marzo con Maria Gatto che parlerà de “L’anfiteatro delle storie incrociate: spettacolo, preghiera, cultura”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

